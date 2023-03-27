- В Казахстанской жилищной компании прокомментировали информацию о крупных убытках 17:52 27
- "Нет времени на раскачку" - аким Астаны ответил на критику о разбитых после зимы дорогах 17:32 164
- Краснокнижных медведей, архаров и снежных барсов сняли на видео в Алматинской области 17:24 128
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 17:14 153
- 25 членов избиркомов наказали за вбросы бюллетеней на выборах в Казахстане 16:56 181
- Тайник с оружием нашли на вокзале в Таразе 16:50 191
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 16:27 244
- Кто может лечиться в Больнице Медцентра УДП РК 16:22 415
- В каких ЖК Алматы не рекомендуется покупать квартиры 16:14 301
- Как семьи с низким доходом могут оформить ипотеку в Алматы 16:13 211
- Выборы прошли в соответствии с новым законодательством - ЦИК 15:54 264
- Снижена сумма первоначального взноса для покупки жилья через Отбасы банк 15:50 270
- Фейковые протоколы о результатах голосования рассылают в СМИ 15:48 379
- Суд по делу экс-главы полиции Алматинской области Серика Кудебаева отложили в четвёртый раз 15:22 475
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 15:12 337
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 14:44 458
- Учителя в составе избирательной комиссии - законно ли это? 14:17 346
- Почти 70 тысяч иностранных автомобилей легализовали в Казахстане 14:05 451
- Казахстан выиграл от передела в мировой торговле в 2022 году - исследование 13:45 481
- Кто стал депутатом мажилиса по одномандатным округам - ЦИК 13:41 362
- Ямы и выбоины: что стало с дорогами Астаны после зимы 13:30 322
- Ербол Тлешов назначен главой Комитета языковой политики 12:57 352
- В ЦИК назвали итоговые результаты выборов депутатов в мажилис 12:34 355
- Дождь со снегом, гололёд и усиление ветра ожидаются в Казахстане 12:25 365
- "Возможно, я погорячилась" - шахматный скандал завершила Бибисара Асаубаева 12:00 756
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 11:49 508
- По 2,5 млн тенге раздала Елена Рыбакина юным перспективным теннисисткам Казахстана 11:22 478
- Токаев поздравил Рахмонова с блестящей победой на UFC 11:19 495
- Многодетные семьи получили пособия на сумму более 60 млрд тенге 11:04 378
- Где скрываются белые казахстанские преступники, рассказали в Генпрокуратуре 10:54 712
- Январские события: похищенное оружие продолжают находить в регионах 10:34 478
- Сложную операцию обездвиженному пациенту из Экибастуза провели в Астане 10:02 446
- В Кызылординской области снижена цена на рис 09:39 422
- Организатора наркоканала задержали в Алматы 09:25 400
- Токаев подписал распоряжение о созыве очередной XXXII сессии АНК 09:00 497
- Неиспользуемые земли СКО возвращают в госсобственность 08:42 388
- Коронавирусом за сутки заразились 32 казахстанца 08:25 395
- Десятки балконов жилых многоэтажек могут обрушиться в Байконуре 07:56 482
- "Не знаю, что это было": капитан сборной Дании прокомментировал поражение от Казахстана 07:28 838
- Тушёнку Каз ССР продают в Петропавловске 06:00 2298
- Горный курорт Шымбулак внесли в Книгу рекордов Гиннеса 05:27 594
- Мебель выбросили на мужчину в Актау: пострадавший парализован 04:45 559
- Супер-гран-при завоевал казахстанский военный на хореографическом конкурсе в Ташкенте 03:13 528
- Промывка мостов и уборка улиц: в Астане началась весенняя саночистка 02:31 572
- Появилось эмоциональное видео из раздевалки сборной Казахстана после невероятной победы над Данией 01:05 1212
- Ученики карагандинской NIS разработали устройство для лечения людей с сердечными заболеваниями 00:37 488
- Трамадол внесен в список наркотических веществ в Казахстане 26.03.2023 658
- Cын Нагимы Ескалиевой подарил ей электромобиль 26.03.2023 2155
- Ляззат Кунгейбаева осталась с серебром женского чемпионата мира по боксу в Индии 26.03.2023 642
- Гондурас признал принцип "одного Китая" 26.03.2023 403
- Казахстанские футболисты одержали волевую победу над сборной Дании 26.03.2023 661
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 1281
- Скандал на Гран-при в Индии прокомментировали в Казахстанской федерации шахмат 26.03.2023 660
- Звезда "Гарри Поттера" ждёт первого ребёнка 26.03.2023 600
- Шестерых пострадавших доставили в больницу после ДТП на трассе Алматы — Оскемен 26.03.2023 542
- Тело четырёхлетней девочки нашли в реке Арысь 26.03.2023 599
- Штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах страны 26.03.2023 570
- Летевший в Актау самолёт вынужденно приземлился в Атырау 26.03.2023 567
- Поезд протаранил легковушку в Актюбинской области 26.03.2023 710
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1834
- Тяжёлая битва: Рыбакина прокомментировала победу над испанкой 26.03.2023 757
- Аким Караганды на вертолёте проинспектировал окраины 26.03.2023 534
- В цифровизации не значится: село в СКО отрезано от цивилизации 26.03.2023 582
- Как изменилось отношение других стран к Казахстану, рассказал Михаил Зыгарь 26.03.2023 911
- Пропавшую девочку-подростка разыскивают полицейские Туркестана 26.03.2023 756
- Предельные цены на бензин и дизтопливо могут установить в Казахстане 26.03.2023 546
- "Раздали направо-налево": жители Косшы жалуются на нехватку земель под ИЖС 26.03.2023 783
- "Картинный доктор" из Семея сохраняет шедевры для потомков 26.03.2023 1185
- У россиян в Европе возникли проблемы с казахстанскими банковскими картами 26.03.2023 1037
- Электроснабжение в ЖК на левобережье Астаны восстановили 26.03.2023 601
- Коронавирусом за сутки заразились 34 казахстанца 26.03.2023 590
- Казахстанец из зала "Канело" нокаутировал мексиканца у него на родине 26.03.2023 846
- Жилые комплексы на левобережье Астаны остались без света из-за аварии 26.03.2023 555
- Между Луной и Землёй пролетел астероид, способный уничтожить город 26.03.2023 675
- Рыбакина вышла в четвёртый круг Miami Open 26.03.2023 777
- Даурен Ермеков "задушил" российского бойца в Самаре 26.03.2023 1072
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 5192
- В 13 городах в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха 26.03.2023 601
- Три тонны мусора оставили туристы за зиму на озёрах курорта Бурабай 26.03.2023 615
- В WhatsApp появился официальный чат сервиса с обновлениями и подсказками 26.03.2023 655
Сегодня, 17:52
33
33Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com
В Казахстанской жилищной компании прокомментировали информацию о крупных убытках
В АО "Казахстанская жилищная компания" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об убытках, превышающих девять миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Новость об убыточности опубликовало одно из агентств, со ссылкой на данные Нацбанка.
Однако в КЖК информацию назвали некорректной.
"На сайте Казахского телеграфного агентства размещена некорректная информация о том, что по состоянию на 1 февраля 2023 года убыток АО "Казахстанская Жилищная Компания" составил 9,4 миллиарда тенге. Компания доводит до сведения инвесторов и партнёров, что согласно неаудированной финансовой отчетности за январь 2023 года чистая прибыль компании составила 5,2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении на сайте KASE.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 16:27 237
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 14:44 455
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 11:49 507
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 1280
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 1834
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 5161
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 3013
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1324
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 946
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2007
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 5846
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1606
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 868
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 15920
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1277
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1500
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1404
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 4637
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1291
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1325
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1354
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1300
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 5624
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1337
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1401
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1572
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1441
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1458
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1500
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8161
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2153
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 3893
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3185
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8477
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 1760
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 1792
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1630
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5121
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1607
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7025
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 3887
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2243
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19122
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4518
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 3693
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2597
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 3576
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21323
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3212
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2619
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2388
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2590
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6670
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 11521
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 2951
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4428
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3291
- Блондинки его любят: американская журналистка взяла интервью у Шавката Рахмонова 05.03.2023 16045
- Застройщики двух ЖК арестованы в Алматы 05.03.2023 4193
- Стали известны подробности дела о нападениях на казахстанских журналистов 04.03.2023 3108
- Задержан подозреваемый в организации нападений на казахстанских журналистов 04.03.2023 2624
- Пили и забыли похоронить: как себя чувствует четырёхлетний брат погибшего 04.03.2023 5679
- Десятки миллионов тенге потратят чиновники на КВН и воспитание нравственной молодёжи в Алматы 03.03.2023 3013
- Известному алматинскому ресторатору Алмасу Абдыгаппарову могут изменить приговор 03.03.2023 4610
- В Атырау школьник выпрыгнул с 16 этажа 03.03.2023 5151
- "Очень боюсь, что в мажилис придут блогеры и хайперы" – глава Halyk Bank 02.03.2023 6495
- Разница в пять лет: в Сети появилось фото певицы Камшат Жолдыбаевой с женихом 02.03.2023 12616
- “У меня мурашки от него”. Шавкат Рахмонов ответил на восхищение журналистки из США 02.03.2023 3066
- Кольцо за 300 тысяч долларов: певец The Limba официально женился 02.03.2023 3997
- Директор школы в Астане убила своего мужа 02.03.2023 38460
- В Конаеве пенсионер повесился в доме престарелых 02.03.2023 3200
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 3386
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 4014
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 3220
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 6397
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 4280
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 3894
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 7550
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 4352
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 3512
-
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 17:14 147
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 15:12 333
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 806
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1455
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 664
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 929
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1028
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1196
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1020
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 1874
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1604
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1417
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1418
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1722
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1674
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1404
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 1978
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1580
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2120
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2034
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 1894
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 1917
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 6794
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2049
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2125
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2135
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2492
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2050
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 2819
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2439
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2428
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 2991
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2640
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2463
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3197
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3089
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 2979
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 2840
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3626
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 3934
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3473
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4392
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4141
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3610
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4200
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4367
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3631
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4702
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4549
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4440
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5006
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 3895
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4230
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4358
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 4805
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 4761
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5321
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 4940
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4607
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4273
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4392
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 4776
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5241
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5341
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5484
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5303
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7539
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6015
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 5139
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 5610
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 5231
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 4777
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 5065
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 5104
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 5293
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 5819
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 5943
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 4816
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 6611
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 5509