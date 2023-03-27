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Иллюстративное фото - pixabay.com Сегодня, 17:52
33
Сегодня, 17:52
33
Фото: Иллюстративное фото - pixabay.com

В Казахстанской жилищной компании прокомментировали информацию о крупных убытках

В АО "Казахстанская жилищная компания" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об убытках, превышающих девять миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Новость об убыточности опубликовало одно из агентств, со ссылкой на данные Нацбанка.

Однако в КЖК информацию назвали некорректной.

"На сайте Казахского телеграфного агентства размещена некорректная информация о том, что по состоянию на 1 февраля 2023 года убыток АО "Казахстанская Жилищная Компания" составил 9,4 миллиарда тенге. Компания доводит до сведения инвесторов и партнёров, что согласно неаудированной финансовой отчетности за январь 2023 года чистая прибыль компании составила 5,2 миллиарда тенге", - говорится в сообщении на сайте KASE.

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Сегодня, 17:52
33
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