В Казахстанской жилищной компании ответили на информацию о крупных убытках

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В АО "Казахстанская жилищная компания" прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об убытках, превышающих девять миллиардов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Новость об убыточности опубликовало одно из агентств, со ссылкой на данные Нацбанка.

Однако в КЖК информацию назвали некорректной.