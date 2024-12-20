Фото: фото Агентства по защите и развитию конкуренции РК

На Внеочередной XXVII Выборной Конференции Казахстанской федерации футбола состоялись выборы нового президента. Им стал Марат Омаров, передает BaigeNews.kz.

Отметим, Марат Омаров является Председателем Агентства по защите и развитию конкуренции РК. Он выпускник "Болашака", окончил Британский Университет Йорка по специальности "Философия, политология и экономика" и Лондонскую школу экономики и политических наук. На протяжении карьеры Омаров занимал различные должности, включая советника министра экономического развития и торговли, управляющего директора АО "Казахтелеком" и управляющего директора — члена правления АО "НУХ "Байтерек".

Ранее BaigeNews.kz писал о кандидатах, участвующих в предвыборной гонке.