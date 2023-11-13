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В Казахстанской федерации футбола рассказали об участии Зайнутдинова в матчах сборной

Сегодня, 09:33
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kazfootball.kz Сегодня, 09:33
Сегодня, 09:33
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Фото: kazfootball.kz

Пресс-служба Казахстанской федерации футбола в соцсетях сделала заявление о травме полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Уважаемые болельщики!

Бактиер Зайнутдинов получил серьезную травму в матче „Бешикташ“ — „Истанбул Башакшехир“, участие в предстоящих матчах национальной сборной маловероятно.

Пока не станет известно заключение врачей, мы не можем точно сказать, насколько серьезна травма Бактиера. О ситуации Бактиера мы сообщим в ближайшее время.

А пока желаем Бахе скорейшего выздоровления!", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов получил травму в матче с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в 12-м туре чемпионата Турции.

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