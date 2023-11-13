В Казахстанской федерации футбола рассказали об участии Зайнутдинова в матчах сборной
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Пресс-служба Казахстанской федерации футбола в соцсетях сделала заявление о травме полузащитника сборной Казахстана Бактиера Зайнутдинова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Уважаемые болельщики!
Бактиер Зайнутдинов получил серьезную травму в матче „Бешикташ“ — „Истанбул Башакшехир“, участие в предстоящих матчах национальной сборной маловероятно.
Пока не станет известно заключение врачей, мы не можем точно сказать, насколько серьезна травма Бактиера. О ситуации Бактиера мы сообщим в ближайшее время.
А пока желаем Бахе скорейшего выздоровления!", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, Казахстанский полузащитник "Бешикташа" Бактиер Зайнутдинов получил травму в матче с турецким "Истанбулом Башакшехиром" в 12-м туре чемпионата Турции.
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