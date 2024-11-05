В казахстанском озере обитает чудовище?

В соцсетях появился ролик, в котором утверждается, что в казахстанском озере Кок-Коль обитает лохнесское чудовище. Якобы это древнее существо со змеевидным телом достигает в длину 15 метров. Уфологи считают, что монстр скрывается в многочисленных пещерах на дне озера. О том, что чудовище действительно обитает в водоеме, говорят странные звуки, похожие на хрипы и стоны, а также мощные всплески воды. Это неправда, простое объяснение происходящему есть у ученых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Озеро Кок-Коль действительно очень красиво. Находится водоем в гористой местности на юге Казахстана, в Жамбылской области. Немало легенд и мифов создал народ о Кок-Коле. Якобы здесь живет дух воды – змей Айдахар. А рев его похож на звук трубы. Конечно же, это сказка.

"Кок-Коль попал в список аномальных зон Казахстана из-за своих необычных физических свойств. Вода тут всегда чистая, а ведь в озеро не впадает и не вытекает ни одна речка или ручей. Еще одно необычное явление – скручивание воды в воронку и длинная полоса ряби. Все это создает впечатление, что под водой движется какой-то длинный зверь. Озеро давно заинтересовало ученых-гидрологов из разных стран. Они провели немало исследований и выяснили, что Кок-Коль имеет ледниковое происхождение с моренновыми отложениями пород. Морена – это геологические отложения. Проще говоря, различный обломочный материал. Это и большие валуны, и простая глина, и мелкие камни", - пишет издание.

В моренах могут образовываться каналы, промоины, подводные пещеры. Когда вода всасывается с воздухом, появляются эти странные гудящие звуки, воронки и скручивания.

"Местные говорят, что вода в озере целебная. Ученые подтверждают этот факт. Втягиваясь в полости пещер, вода насыщается минералами и солями", - сообщает stopfake.kz.

Озеро Кок-Коль действительно необыкновенно по своим свойствам, но это не значит, что в нем живет чудовище. Странные звуки, воронки и рябь на поверхности воды ученые-гидрологи связывают с его происхождением.