В казахстанских вузах появится новая специальность

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В казахстанских вузах появится специальность "блокчейн-разработчик", передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас мы ведём работу по обновлению образовательных программ в рамках подготовки региональных Атласов профессий. Порядка 70% программ уже обновлено. В результате этого мы будем внедрять в вузах абсолютно новые специальности, в том числе и блокчейн-инженеров", - написал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в соцсетях.

По его словам, в пилотном режиме с 2023 года в 22 казахстанских вузах будет внедрена образовательная программа по блокчейн, в рамках которой более 40 тысяч студентов получат возможность пройти обучение. Проект реализуется совместно с Binance academy и Binance Kazakhstan, которые передадут образовательные материалы по блокчейн-инженерии и комплаенсу Блокчейн Центру (входит в структуру Astana Hub), а также планируют содействовать в организации обучения и тренинга для преподавателей.

"Также сейчас совместно с министерством цифрового развития мы работаем над созданием Цифрового университета на базе КазНИТУ имени Сатпаева. Вскоре мы сделаем отдельную презентацию этого университета", - отметил министр.