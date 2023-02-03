В казахстанских поездах будут раздавать Wi-Fi

В рамках международного цифрового форума Digital Almaty 2023 АО "НК "КТЖ" подписало меморандум c международной компанией спутниковой связи OneWeb — "Network Access Associates Ltd.". В компании планируют запустить испытания спутниковых терминалов на железной дороге Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам заместителя председателя правления по стратегии и цифровизации АО "НК "КТЖ" Ануара Ахметжанова, приём сигнала с низкоорбитальной спутниковой группировки обеспечит стабильность связи и возможность использовать её как резервный канал на станциях. Это позволит оснастить удалённые объекты и поезда связью и интернетом.

Напомним, о том, что в казахстанских поездах появится бесплатный интернет, в компании сообщали ещё в 2018 году. Тогда wi-fi внедрить в нескольких поездах по направлениям Алматы-Петропавловск и Алматы-Астана. На других маршрутах бесплатный интернет для пассажиров обещали сделать с 2022 года.