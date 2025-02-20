20 февраля в АО "КазАгроФинанс" стартовал прием заявок по трем льготным программам лизинга, направленным на поддержку сельскохозяйственного сектора Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Финансирование будет распределено следующим образом:

"Свои корма" 3 млрд тенге;

"Сделано в Казахстане" 5 млрд тенге;

"Льготный лизинг под 6%" 2,5 млрд тенге.

По программе "Сделано в Казахстане" аграрии могут приобрести навесную, прицепную и самоходную сельхозтехнику, а также транспортные средства отечественного производства и сборки по ставке 6% годовых на срок до 10 лет. Аванс составляет от 15% от стоимости предмета лизинга.



Программа "Свои корма" нацелена на финансирование кормозаготовительной техники и мобильных систем орошения казахстанского и зарубежного производства. Здесь также ставка составляет 6% годовых на срок до 10 лет, аванс – не менее 15%.



Программа "Льготный лизинг" дает возможность фермерам приобрести самоходную сельскохозяйственную технику отечественного производства/сборки на льготных условиях без аванса на срок до 10 лет по ставке 6%.



Заявки будут приниматься с 15.00 часов через Telegram-бот по ссылке: https://t.me/kaz_agro_finance_bot. После подачи заявки клиенту необходимо в течение 5 рабочих дней представить полный пакет документов в филиал "КазАгроФинанс".