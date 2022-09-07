В Казахстане значительно упростят строительство дорог

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана планирует существенно упростить нормативные документы в дорожной отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным МИИР, в ходе реформы количество разрозненных строительных норм, стандартов и нормативно-технических документов в дорожной отрасли должно сократиться с 1200 до 50-70. Ревизия должна упростить и сократить время работы с отраслевыми правилами, а также улучшить качество проектирования и строительства дорог.

"Как известно, базовую роль в повышении качества проектирования, строительства и эксплуатации автодорог играют строительные нормы, стандарты и нормативно-технические документы в дорожной отрасли. На сегодняшний день их в Казахстане насчитывается более 1200. В том числе 114 строительных нормативов (СН РК, СП РК), 303 национальных стандарта, 527 межгосударственных стандартов (ГОСТ), 17 ведомственных строительных норм, 200 ведомственных нормативно-технических документов и 56 сборников по ценообразованию и сметам. Чрезмерное количество и неупорядоченность профильных документов затрудняют определение их приоритетности. При этом часто встречающиеся разночтения, противоречивые требования, дублирующие и устаревшие нормативы усугубляют ситуацию и приводят к ошибкам проектирования и строительства", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в МИИР, существующий хаос является следствием практики проведения тендеров, позволяющей любому физическому и юридическому лицу участвовать в разработке национальных стандартов, в том числе стандартов дорожной отрасли. Из-за этого нормативные документы теряют качество, достоверность и востребованность дорожными организациями.

"Поскольку любое строительство должно начинаться с качественного проектирования, для решения национальных задач по развитию автодорожной сети МИИР РК считает необходимым прежде всего провести системную ревизию в нормативном регулировании автодорожной отрасли", - сообщили в министерстве.

Учитывая поручение Главы государства, озвученное в Послании первого сентября 2022 года, министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев поручил Казахстанскому дорожному научно-исследовательскому институту поменять подходы к формированию нормативной базы. Разработке национальных стандартов должны предшествовать научные исследования, заключения лабораторных исследований, результаты долговременного мониторинга опытных участков и пилотных проектов.