В Казахстане жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение отныне будет считаться пытками

Фото: СЦК РК

В Казахстане появится уголовная ответственность за жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение. Об этом соообщил начальник управления следственного департамента МВД РК Ермек Шулден на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.

"Законом в соответствии с Конвенцией ООН, в статью 146 УК (Пытки) вводится новый состав уголовного правонарушения - жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение", - сказал Ермек Шулден.

По его словам, введение такого состава позволит разграничить случаи пыток от жестокого обращения, а также устранить пробел в законодательстве, связанный с отсутствием ответственности за их совершение. Так как, согласно статье 17 Конституции, никто не должен подвергаться пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

Представитель МВД добавил, что на различных площадках активно проводится работа по разъяснению перечисленных норм.