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В Казахстане женщина родила через три дня после трансплантации печени
В Национальном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии прошла совершенно уникальная и сложная операция. Пациентка с серьёзным медицинским анамнезем, беременностью на 36 неделе и на третий день после трансплантации печени родила малыша. Это чудесное событие произошло благодаря невероятному профессионализму врачей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав РК.
"Мы столкнулись с особым вызовом – пациентка после трансплантации печени от посмертного донора. Её медицинский профиль был весьма серьезным: хронический вирусный гепатит C, хронический пиелонефрит, ОАА, послеоперационный рубец на матке после двух операций кесарева сечения, анемия и другие состояния. Однако ни сложности, ни риски не остановили нашу команду", - поделился историей руководитель Центра .
Консилиум врачей, включая заместителя председателя правления Аимбетову Алию Робертовну, заведующего отделением Ускинбаева Батыра Кипчаковича и акушер-гинеколога Лян Венеру Вячеславовну, тщательно изучили все анализы и рекомендовали провести досрочное кесарево сечение, метропластику, и стерилизацию маточных труб. Согласие пациентки было получено, что сделало операцию еще более ответственной и тонкой.
Несмотря на все трудности, малыш мужественно появился на свет! Ребенок родился с весом 2 275 грамм и ростом 47 сантиметров, оценка по шкале Апгар составила 7-8 баллов
Важно отметить, что в ходе операции врачи столкнулись с некоторыми сложностями, но благодаря их высокому профессионализму и опыту, каждая проблема была решена максимально безопасно для матери и ребенка.
После операции, стабильное состояние пациентки, отсутствие жалоб, нормальные показатели клинико-лабораторных данных позволили ей выписаться вместе с малышом 21 июля. С этого момента она будет продолжать получать необходимое наблюдение и заботу со стороны врачей нашего центра.
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