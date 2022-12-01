В Казахстане заявили о распространении сверхзаразного омикрон-штамма "цербер"

Фото: pixabay.com

"Цербер" считается сверхзаразным и особенно опасным штаммом для групп риска.

Новый штамм коронавируса "цербер" выявлен в Казахстане. Об этом сообщили на заседании межведомственной комиссии по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам последнего секвенирования в республике установлена циркуляция варианта штамма Омикрон BQ.1.1 (Цербер) в 0,5%, в 99,5% — другие варианты штамма Омикрон.

При этом в ноябре по сравнению с октябрём заболеваемость выросла в 1,6 раза (с 453 до 725 случаев в неделю). Во всех регионах показатель репродуктивности инфекции выше единицы, что свидетельствует об активной циркуляции и распространения вируса среди населения. За последний месяц в трёх регионах страны — Алматы, Астане и Карагандинской области — заболеваемость еженедельно растёт до 2,2 раза. В пяти регионах — Акмолинской, Атырауской, Жамбылской, Улытауской областях и в Шымкенте — с последней недели наблюдается постепенный рост заболеваемости до 3,5 раза за неделю.

Как отметила вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова, число тестирований на COVID-19 снизилось, так как заболевание стало протекать легче, многие переносят его, не обращаясь за медпомощью.

Для обеспечения населения вакцинацией против коронавирусной инфекции в регионы поставлено 200 тысяч доз вакцины Pfizer для вакцинации и ревакцинации лиц старше 12 лет.

По итогам заседания акиматам областей, Алматы, Астаны и Шымкента поручено держать эпидситуацию под контролем, особенно меры по соблюдению населением санитарно-эпидемиологических требований, проведению информационно-разъяснительной работы, в том числе по профилактике ОРВИ и гриппа.

По рекомендации Минздрава, для поддержания коллективного иммунитета необходимо получение ревакцинации против коронавирусной инфекции с интервалом в шесть месяцев после последней прививки. Для этого в республике имеется достаточное количество вакцин против коронавирусной инфекции, отметили в правительстве.