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odkb-csto.org Сегодня, 09:03
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Фото: odkb-csto.org

В Казахстане завершились учения ОДКБ

Командно-штабные учения Формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022" завершились в Казахстане в четверг, седьмого октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Организации.

В ходе манёвров были отработаны различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности". 

"Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений воинских контингентов, продемонстрировавшие отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.

Заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардии генерал-майор Еркин Ботаканов на церемонии закрытия отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. 

"Полученный передовой опыт совместных действий подразделений специального назначения Внутренних войск МВД Республики Беларусь, личного состава службы "А" КНБ РК, сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и Департамента полиции Алматинской области, подразделения специального назначения "Беркут" и лётного состава авиации Национальной гвардии РК способствует дальнейшему их совершенствованию в деле поддержания мира и стабильности", - сказал Ботаканов.

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#ОДКБ #учения
Журналист
Сегодня, 09:03
86
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