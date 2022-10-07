В Казахстане завершились учения ОДКБ

Фото: odkb-csto.org

Командно-штабные учения Формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности "Взаимодействие-2022" завершились в Казахстане в четверг, седьмого октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Организации.

В ходе манёвров были отработаны различные элементы операции "Подготовка и проведение совместной операции по локализации вооруженного конфликта в Центрально-азиатском регионе коллективной безопасности".

"Данные учения показали слаженный механизм межведомственного взаимодействия подразделений оперативного, специального назначения по отработке тактики действий борьбы с элементами терроризма и экстремизма, незаконными вооруженными формированиями, ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, организации всестороннего обеспечения выполнения боевых задач", - говорится в сообщении.

Во время церемонии закрытия учений состоялось награждение участников учений воинских контингентов, продемонстрировавшие отличную выучку, взаимодействие, высокое воинское мастерство.

Заместитель министра внутренних дел - Главнокомандующий Национальной гвардии генерал-майор Еркин Ботаканов на церемонии закрытия отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации.