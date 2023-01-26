В Казахстане зарегистрированы 18 филиалов партии Respublica

Фото: Иллюстративное фото

18 из 20 региональных филиалов политической партии Respublica зарегистрированы в Казахстане. Оставшиеся находятся на стадии завершения необходимых юридических процедур, передаёт BaigeNews.kz.

По закону все политические партии в Казахстане должны провести учётную регистрацию своих структурных подразделений (филиалов и представительств) в течение 12 месяцев со дня государственной регистрации.

"К нам поступают сотни сообщений о том, что сограждане из разных точек страны хотят стать частью Respublica. Мы очень рады такому интересу и вовлечённости! Партия находится на завершающей стадии регистрации филиалов по всему Казахстану. На данный момент зарегистированы 18 филиалов из 20", - сообщил председатель партии Айдарбек Ходжаназаров.

Следующим шагом, по его словам, станет открытие региональных штабов. Там можно будет проконсультироваться, задать интересующие вопросы, внести предложения, поговорить с представителями штабов и вступить в партию.