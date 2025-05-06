В Казахстане продолжается масштабная цифровая трансформация, затрагивающая ключевые сферы экономики, передаёт BaigeNews.kz. Одним из ярких примеров стало обновление законодательства о государственных закупках. Благодаря государственной программе "Цифровой Казахстан", запущенной в 2020 году по инициативе Президента, были внедрены современные IT-сервисы, позволившие оптимизировать закупочный процесс и сократить сроки его проведения.

Изменения в законе направлены на упрощение процедур и исключение человеческого фактора за счет автоматизации оценки заявок. Теперь обсуждение конкурсной документации занимает всего два рабочих дня, прием заявок - пять, а подведение итогов - не более трех. В результате победитель может быть определен уже в течение десяти рабочих дней. Особенно заметен прогресс в конкурсах с применением рейтингово-балльной системы: здесь победитель выбирается в автоматическом режиме за пять дней, тогда как раньше на это уходило почти месяц.

Автоматизированный подход учитывает объективные показатели, такие как опыт, своевременность налоговых отчислений и отсутствие просрочек, что повышает прозрачность и справедливость. Существенно сократились сроки и по другим видам закупок: например, процедура запроса ценовых предложений теперь проводится за два дня.

Главная цель изменений - создать открытую и равнодоступную систему закупок, где каждый добросовестный поставщик получает шанс участвовать на равных. Это не только экономит государственные средства, но и поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, делая рынок честным и конкурентным.

Ранее мы сообщали, что новый закон о госзакупках в РК поддерживает сельских предпринимателей.