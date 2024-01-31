В Казахстане заработал соцпроект по защите прав потребителей

Глава Департамента торговли и защиты потребителей города Астаны Нургали Егембердиев сообщил о старте нового проекта о защите потребителей в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В департаменте рассказали о результатах соцопроса, по итогам которого стало известно, что 10 тыс. респондентов страны в прошлом году сталкивались с несоблюдением сроков годности и норм хранения продуктов питания, недовольны качеством товаров, жалуются на отсутствие требуемой по закону информации о продуктах питания.

"Следует отметить, что эффективность защиты прав потребителей зависит не только от деятельности государственных органов, но и неправительственных институтов защиты прав потребителей. Именно они являются "главным защитником" от засилья некачественных импортных товаров на отечественном рынке. Без активного участия наших неправительственных организаций мы не можем добиться эффективной защиты наших граждан", - отметил Нургали Егембердиев.

По его словам, для более эффективной интеграции деятельности общественных объединений Министерство торговли создало Ситуационный штаб. В его состав включили профильные государственные органы, добросовестные субъекты бизнеса и общественные объединения потребителей.

По результатам совместной работы выявлены нарушения нормативов о безопасности пищевой продукции: несоответствие продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям, заявленным характеристикам и составу, а также требованиям по маркировке. В итоге министерство отменило декларации о соответствии пищевой продукции и документы об оценке соответствия.