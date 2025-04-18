Умный помощник для ЕНТ: Заработал бесплатный ИИ-репетитор для школьников
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В преддверии экзаменов в Казахстане запустили первый бесплатный ИИ-репетитор. Проект реализован с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию, вне зависимости от региона проживания или уровня дохода семьи, передаёт BaigeNews.kz.
ИИ-репетитор помогает школьникам:
- Получать объяснения сложных тем в простой форме;
- Выявлять пробелы в знаниях;
- Отвечать на вопросы в свободной форме;
- Предлагать персонализированные задания;
- Подготавливаться к ЕНТ, олимпиадам и международным экзаменам (PISA, TIMSS, ICILS).
Чтобы начать пользоваться, нужно пройти регистрацию на сайте Testter.kz, выбрать предмет и язык, задать вопрос — и система адаптирует ответ под уровень знаний ученика. Например, по математике — предложит дополнительные задачи, по литературе — поможет разобрать произведения.
По словам основателя платформы, система постоянно обучается, анализируя вопросы учеников и улучшая качество ответов.
ИИ-репетитор не заменяет учителя, но значительно дополняет школьное обучение, снижая нагрузку на преподавателей и давая возможность школьникам самостоятельно разбираться в сложных темах. В условиях роста численности учащихся и нехватки квалифицированных педагогов, технология помогает решать одну из главных задач системы образования — обеспечить равный и качественный доступ к знаниям.
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