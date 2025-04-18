В преддверии экзаменов в Казахстане запустили первый бесплатный ИИ-репетитор. Проект реализован с целью обеспечения равного доступа к качественному образованию, вне зависимости от региона проживания или уровня дохода семьи, передаёт BaigeNews.kz.

ИИ-репетитор помогает школьникам:

Получать объяснения сложных тем в простой форме;

Выявлять пробелы в знаниях;

Отвечать на вопросы в свободной форме;

Предлагать персонализированные задания;

Подготавливаться к ЕНТ, олимпиадам и международным экзаменам (PISA, TIMSS, ICILS).

Чтобы начать пользоваться, нужно пройти регистрацию на сайте Testter.kz, выбрать предмет и язык, задать вопрос — и система адаптирует ответ под уровень знаний ученика. Например, по математике — предложит дополнительные задачи, по литературе — поможет разобрать произведения.

По словам основателя платформы, система постоянно обучается, анализируя вопросы учеников и улучшая качество ответов.

ИИ-репетитор не заменяет учителя, но значительно дополняет школьное обучение, снижая нагрузку на преподавателей и давая возможность школьникам самостоятельно разбираться в сложных темах. В условиях роста численности учащихся и нехватки квалифицированных педагогов, технология помогает решать одну из главных задач системы образования — обеспечить равный и качественный доступ к знаниям.