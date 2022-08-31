В Казахстане заработает Цифровая карта семьи

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Уже завтра нуждающиеся начнут получать СМС-уведомления на проактивное оказание услуг

В рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября в Казахстане в пилотном режиме будет запущена Цифровая карта семьи, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда Казахстана.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В ЦКС уже собраны данные обо всех 19,4 миллиона граждан, которые проживают в шести миллионах семей.

Уровень благосостояния семей определяется по пяти критериям:

экономические условия жизни;

охват услугами здравоохранения и наличие лиц с инвалидностью;

жилищные условия;

социальные условия;

охват услугами образования и уровень образования членов семьи.

Алгоритм работы Цифровой карты семьи реализован следующим образом: при установлении права на получение мер государственной поддержки потенциальному получателю направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание государственной услуги. После получения согласия осуществляется назначение социального пособия, выплаты или иного вида господдержки с последующим зачислением на банковский счет получателя.

Этапы реализации проекта:

- с 1 сентября будет предоставлена возможность получения услуг в новом формате по девяти видам пособий и социальных выплат;

- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;

- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах здравоохранения и образования;

- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

В ходе подготовки к пилотному запуску ЦКС были выявлены граждане, нуждающиеся в государственных услугах по линии министерства труда и соцзащиты Казахстана. С 1 сентября им будут отправлены СМС-уведомления на проактивное оказание услуг.