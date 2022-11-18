В Казахстане запустят мобильное приложение публичной карты дорог

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК планирует запустить мобильное приложение публичной карты дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства. В нём будет интенсифицирована строительная отрасль с помощью цифровой системы e-Qurylys и повысит эффективность работы.

Об этом на внеочередном заседании Комитета информационно-коммуникационных технологий при Республиканском общественном совете по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора сообщила вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова.

По её словам, цифровые экосистемы будут объединены в единую платформу, что позволит наряду с созданием современной и эффективной системы государственного управления принимать комплексные, своевременные решения на основе конкретных данных.

"Цифровизация "жизненного цикла" объекта недвижимости от стадии проектирования до сноса здания или сооружения обеспечит эффективное и качественное стратегическое и бюджетное планирование территориального развития страны. На сегодняшний день в системе градкадастра оцифровано 67,4 процента сведений об инженерных сетях застроенной территории, а также содержатся цифровые генпланы 95,2 процента и проекты детальных планировок 91,7 процента. До конца 24 года планируется довести данный показатель до 100 процентов", ­­- сказала Щеглова.

Так, благодаря системе выявлено более 700 фактов несоответствия проектов детальной планировки утвержденному генплану. При этом, в системе работают более двух тысяч пользователей. Этап строительства планируется реализовать за счет e-Qurylys. Система введена в промышленную эксплуатацию в июне этого года и предназначена для автоматизации строительства для всех участников процесса, а также для государственных органов.

"100 процентов строительство 109 республиканских автодорог, 71 объектов жилья ведётся в системе, на сегодня подключены 9643 экспертов технического и авторского надзора. К системе подключено 27 869 пользователей", - добавила Щеглова.

Цифровизация дорожного сектора министерства покрывается Системой управления дорожными активами, целью которой является оптимизация расходов на ремонт автодорог, путем устранения дефектов на ранней стадии, тем самым снижая капитальные затраты. В текущем году в рамках данной системы запланировано проведение оценки дефектов дорожного покрытия на 67 процентов от всей протяжённости дорог республиканского значения.

Кроме того, МИИР РК ведёт работу по созданию мобильного приложения публичной карты дорог. Это позволит повысить уровень информированности участников дорожного движения о текущем состоянии автодорог, месторасположений объектов придорожного сервиса, о платных участках дорог и погодных условиях с обеспечением обратной связи. Запуск мобильного приложения запланирован в конце ноября.