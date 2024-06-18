В Казахстане запустили WhatsApp-бота, определяющего телефонные номера мошенников

Cпециальный WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников запущен в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Проект реализовала прокуратура Астаны. На WhatsApp по номеру +7-747-680-02-10 можно отправить любой абонентский номер для его проверки на предмет мошеннических действий.