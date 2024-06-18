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В Казахстане запустили WhatsApp-бота, определяющего телефонные номера мошенников

Сегодня, 07:48
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Cпециальный WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников запущен в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Проект реализовала прокуратура Астаны. На WhatsApp по номеру +7-747-680-02-10 можно отправить любой абонентский номер для его проверки на предмет мошеннических действий. 

"Проект поможет минимизировать риски финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при покупке/продаже товаров, а также получении различных услуг", – отметили в столичной прокуратуре.

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