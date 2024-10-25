В Казахстане запустили прямые авиарейсы в Камбоджу
Сегодня, 13:52
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:52Сегодня, 13:52
188Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК
Казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу по маршрутам Астана – Сиануквиль и Алматы – Сиануквиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.
24 октября состоялся первый вылет из Астаны, и из Алматы планируется вылет 29 октября.
Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.
Самое читаемое
- Это не суицид, а убийство: Находка на дереве напугала жителей Усть-Каменогорска
- Премьер-министр РК проверил, как идет строительство LRT в Астане
- Экскаватор раздавил подростка в результате ДТП в Алматы
- Важная тема LIVE: Куаныш Султанов про кризис девяностых, реформы и День Республики
- Древние рукописи и фонд редких книг: библиотекарь из Астаны поделилась удивительными фактами о работе