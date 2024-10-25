В Казахстане запустили прямые авиарейсы в Камбоджу

Казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу по маршрутам Астана – Сиануквиль и Алматы – Сиануквиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

24 октября состоялся первый вылет из Астаны, и из Алматы планируется вылет 29 октября.

Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.