25 қазан Республика күні
  • 25 Октября, 15:30
  • BAIGENEWS

В Казахстане запустили прямые авиарейсы в Камбоджу

Сегодня, 13:52
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба Министерства транспорта РК Сегодня, 13:52
Сегодня, 13:52
188
Фото: пресс-служба Министерства транспорта РК

Казахстанская авиакомпания "SCAT" запускает прямые пассажирские рейсы в Камбоджу по маршрутам Астана – Сиануквиль и Алматы – Сиануквиль, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

24 октября состоялся первый вылет из Астаны, и из Алматы планируется вылет 29 октября.

Для удобства туристов рейсы будут выполняться на чартерной основе на типе ВС Боинг-757/737 MAX.

Самое читаемое

Наверх