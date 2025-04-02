  • 2 Апреля, 12:33
  • BAIGENEWS

В Казахстане запускают программу кредитования дольщиков

Сегодня, 10:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 10:20
Сегодня, 10:20
211
Фото: baigenews.kz

7 апреля стартует новая ипотечная программа "Орда аймак", сообщили в Казахстанской жилищной компании, передаёт BaigeNews.kz.

"Программа даст возможность приобрести строящееся жильё по договору о долевом участии в строительстве с гарантией КЖК. Инвестиции дольщика будут защищены: в случае незавершения строительства или банкротства застройщика КЖК гарантирует завершение строительства дома", – говорится в сообщении. 

Заявки будут принимать через "Отбасы банк". При этом требование к заёмщику по наличию депозита в этом банке и ограничение по наличию жилья не распространяются на программу "Орда Аймақ".

Ставка вознаграждения составит 15,9%, годовая эффективная ставка вознаграждения – от 17,26 до 22,81%, первоначальный взнос – от 20%.

Кредиты будут выдавать на суммы от 1 до 75 млн тенге на срок от года до 20 лет.

Самое читаемое

Наверх