7 апреля стартует новая ипотечная программа "Орда аймак", сообщили в Казахстанской жилищной компании, передаёт BaigeNews.kz.

"Программа даст возможность приобрести строящееся жильё по договору о долевом участии в строительстве с гарантией КЖК. Инвестиции дольщика будут защищены: в случае незавершения строительства или банкротства застройщика КЖК гарантирует завершение строительства дома", – говорится в сообщении.

Заявки будут принимать через "Отбасы банк". При этом требование к заёмщику по наличию депозита в этом банке и ограничение по наличию жилья не распространяются на программу "Орда Аймақ".

Ставка вознаграждения составит 15,9%, годовая эффективная ставка вознаграждения – от 17,26 до 22,81%, первоначальный взнос – от 20%.

Кредиты будут выдавать на суммы от 1 до 75 млн тенге на срок от года до 20 лет.