Пилотный проект по защите детей в цифровом пространстве стартовал в в Алматы, где запущена специальная сим-карта "SIM KIDS", которая оградит ребёнка от вредного контента в интернете. Об этом в социальной сети Х сообщил Генеральный прокурор РК Берик Асылов, передаёт BaigeNews.kz.

Новая сим-карта разработана совместно с оператором связи TELE2/ALTEL и оснащена функциями блокировки доступа к сайтам с пропагандой суицида, порнографии, наркотиков, азартных игр и других онлайн-угроз. Родители смогут видеть, какие приложения использует ребёнок, ограничивать доступ к сомнительным ресурсам и даже дозвониться, если телефон ребёнка переведён в беззвучный режим.

"Ребёнок должен быть защищён от всего, что может навредить его психике и исказить семейные ценности. Цифровая безопасность — такая же важная, как и физическая. Мы обязаны идти на шаг впереди", — отметил Асылов.

Проект уже вызвал большой интерес среди родителей, а после завершения тестирования сим-карта станет доступна для всех желающих.

По словам Генерального прокурора, инициатива стала частью Комплексного плана по защите прав детей на 2023–2025 годы. Сейчас предложения по ограничению деструктивного контента находятся на рассмотрении в Правительстве, но некоторые шаги по их реализации уже начались.

Асылов также напомнил: главное — это внимание в семье.