Для повышения уровня защиты сельских районов от чрезвычайных ситуаций запущена ведомственная программа "Ауыл құтқарушылары", передает BaigeNews.kz.

По информации вице-министра по чрезвычайным ситуациям Кегена Турсынбаева, в новом формате открыто пять пожарных постов в селах Красная поляна в Карагандинской области, Кызылсуат в Акмолинской области, Жарсуат в Западно-Казахстанской области, Матыбулак в Алматинской области и Глуховка области Абай.

Эти посты обеспечены необходимой техникой, оборудованием и форменным обмундированием, а также созданы условия для размещения добровольцев. Также планируется провести поэтапную реновацию во всех действующих постах.

Всего по стране функционирует порядка четырехсот круглогодичных пожарных постов. Министерство готово передать им 185 единиц пожарной техники.

Ранее сообщалось, что более 20 млрд тенге выделят лесхозам на обновление пожарной техники.

Также министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев отмечал, что выделенное из бюджета финансирование на авиационную охрану лесов недостаточно. Дополнительно требуется 11 млрд тенге.