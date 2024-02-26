В Казахстане запретят вступительные экзамены в первые классы лицеев и гимназий

В Законе по вопросам образования и безопасности детей введено правило, запрещающее проведение экзаменов при приеме в первый класс в лицеи и гимназии. Об этом сообщил председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев, передаёт BaigeNews.kz.

"Данная норма снимает ограничения при приёме в школы всех типов и всем детям, независимо от уровня подготовки, предоставляет равные возможности и доступ к освоению первоначальных знаний, развитию познавательных способностей и навыков социального общения", – сказал Каныбек Жумашев.

Кроме того, он отметил об исключении психологического стресса, возникающего в результате тестирования, собеседований и негативных переживаний от ожиданий конкурсного отбора.

"Такое состояние может ухудшить психоэмоциональное состояние ребёнка и оказать отрицательное влияние на его здоровье. Также будет снижено недовольство родителей, ожидающих результаты конкурсного отбора", - добавил он.

Каныбек Жумашев добавил, что изменения будут введены в предстоящем учебном году при приёме в первый класс.