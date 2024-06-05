В Казахстане запретят продажу энергетиков лицам младше 21 года

Депутаты мажилиса сегодня приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Поправки были приняты в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, комментируя поправки, отметил, что зависимые от азартных игр являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь.

"Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. В этой связи во исполнение поручения главы государства принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года", - сказала депутат.

Ранее в Мажилисе ратифицировали соглашение между Китаем и Казахстаном о взаимном учреждении культурных центров.