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В Казахстане запретят продажу энергетиков лицам младше 21 года

Сегодня, 14:27
АВТОР
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pixabay Сегодня, 14:27
Сегодня, 14:27
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Фото: pixabay

Депутаты мажилиса сегодня приняли поправки, запрещающие продавать энергетики лицам младше 21 года в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Поправки были приняты в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности".

Депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев, комментируя поправки, отметил, что зависимые от азартных игр являются главными потребителями энергетических напитков, чтобы не спать и играть всю ночь.

"Энергетики стали опаснее, чем алкоголь. Сейчас даже 10-летний ребенок может спокойно купить энергетик. В этой связи во исполнение поручения главы государства принят запрет продажи энергетических напитков лицам до 21 года", - сказала депутат.

Ранее в Мажилисе ратифицировали соглашение между Китаем и Казахстаном о взаимном учреждении культурных центров.

 

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