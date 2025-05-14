На пленарном заседании Мажилиса рассматривают законопроект об искусственном интеллекте в первом чтении. Документ предлагает запретить ряд практик, которые могут угрожать правам и свободам граждан, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Развитие искусственного интеллекта сопровождается как большими возможностями, так и серьёзными рисками. Одним из ключевых остаётся отсутствие правового регулирования в этой сфере. Данный законопроект закрывает этот пробел, решая несколько задач", - сказала депутат.

Как отметила Екатерина Смышляева, под запрет попадет использование ИИ без согласия человека. Например, для анализа эмоций или воздействия на поведение. Также не допустимым будет так называемый "социальный скоринг", то есть оценка людей по их характеристикам или образу жизни.

Кроме того, в Казахстане планируется запретить использование ИИ для распознавания лиц в общественных местах в реальном времени, за исключением отдельных случаев, предусмотренных законом.

Все эти меры направлены на защиту граждан в условиях стремительного технологического прогресса.