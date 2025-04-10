Сенаторы Парламента Республики Казахстан одобрили законопроект, направленный на ужесточение регулирования в сфере игорного бизнеса, рекламы букмекерских услуг, а также на защиту граждан от негативных последствий азартных игр, передает BaigeNews.kz.

Принятый закон вносит изменения сразу в несколько ключевых нормативных актов: "О здоровье народа и системе здравоохранения", "О рекламе", "Об игорном бизнесе" и "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Как пояснила сенатор Айнур Аргынбекова, в части регулирования рекламы были приняты жёсткие ограничения. Теперь распространение рекламы букмекерских контор и тотализаторов запрещается на онлайн-платформах. Исключение сделано только для специализированных игорных зон и официальных интернет-ресурсов самих компаний.

"В закон "О рекламе" внесены изменения, ограничивающие распространение рекламы букмекерских контор и тотализаторов. Изменения направлены на запрет рекламы на онлайн-платформах, с разрешением размещения только на территории игорных зон и официальных ресурсах. При этом запреты не распространяются на спортивные сооружения во время проведения спортивных мероприятий", — пояснила Айнур Аргынбекова.

Также установлено, что реклама букмекерских компаний в СМИ допустима только в спортивных изданиях и на тематических каналах. Запрещается рассылка любой информации о ставках и азартных играх на номера сотовой связи.

В дополнение к этому в закон "Об игорном бизнесе" включён пункт, ограничивающий доступ к азартным играм для лиц, осуждённых условно или приговорённых к ограничению свободы.

"Эти меры направлены на то, чтобы уберечь таких граждан от риска совершения повторных правонарушений, связанных с игрой или ставками в период отбывания наказания. Кроме того, это повысит социальную ответственность игорного бизнеса и снизит риски, связанные с игровой зависимостью", — добавила Аргынбекова.

Ожидается, что новые нормы повысят прозрачность рынка азартных услуг и снизят их агрессивное влияние на население, особенно на уязвимые группы.

Ранее сообщалось, что сенат принял поправки по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации.

Напомним, вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев на брифинге в Сенате сообщил, что с момента принятия официального протокола по диагностике и лечению игровой зависимости в Казахстане зафиксировано всего 15 случаев, когда пациентам был поставлен диагноз "лудомания".