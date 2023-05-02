В Казахстане запретили трудоустраивать иностранцев, не имеющих медстраховку

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С 1 мая в Казахстане действует запрет на трудоустройство иностранцев, не имеющих договор временного медстрахования, передаёт BaigeNews.kz.

теперь все иностранные граждане для получения разрешения на работу должны иметь медицинскую страховку. Полис обеспечивает оказание как первичной, так и специализированной медицинской помощи в поликлинических и стационарных медучреждениях. Соответствующая норма закреплена в Трудовом кодексе 19 апреля и действует с 1 мая.

Согласно документу, запрещается не только заключать трудовые договоры с иностранцами, но и лицами без гражданства, временно пребывающими на территории Казахстана:

не представившими разрешения на въезд и пребывание с целью воссоединения семьи и документ, подтверждающий состояние в признаваемом законодательством РК браке с гражданином РК;

не имеющими договора вмененного медицинского страхования, покрывающего первичную медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в экстренной форме на условиях, установленных законами РК.

Стоимость страховки и размер страховой премии зависят от того, какие расходы покрывает договор величины выплаты по страховке и на какой период времени заключается соглашение.

Напомним, согласно данным Минтруда и социальной защиты населения, в Казахстане работают более 14 тысяч иностранных граждан.