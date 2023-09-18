В Казахстане заметно похолодает

Заморозки до минус двух градусов прогнозируют синоптики в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды на большей части республики - пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, градом, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Сообщается, что 20-21 сентября отрог западного антициклона принесет ясную погоду без осадков на запад и северо-запад Казахстана. На западе, севере и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Отмечается, что на западе температура воздуха ночью поднимется до 5-18, днём - от 18-28 до 20-31 тепла.

На северо-западе и севере Казахстана прогнозируется понижение температуры ночью до трёх -11 градусов, на поверхности почвы - заморозки до одного градуса, днём столбики термометров повысятся до 13 - 25 градусов тепла.

В центре ожидают понижение температуры ночью до двух - 10, днём - 13-21 тепла.

На востоке ночью – три - 11, днём - понижение до 10 - 18 тепла.

На юге, юго-востоке понижение температуры ночью до 8-13, в горных районах – от минус двух до плюс трёх градусов, днём понижение - до 15-25, в горных районах - 5-10 тепла.