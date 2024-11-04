В Казахстане замедляется деловая активность ― Нацбанк

В октябре 2024 года деловая активность в Казахстане продолжает замедляться, но показатель остается в положительной зоне девятый месяц подряд, составив 50,9, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комментарий директора департамента ДКП НБК Рустема Оразалина.

"На динамику индекса повлияло замедление роста деловой активности в секторе услуг до 50,6 в октябре (с 51,4 в сентябре). Во всех других секторах отмечено улучшение динамики. В производстве индекс поднялся до 52,8 (с 52,3 в сентябре), в строительстве - до 52,0 (50,4). В горнодобывающей промышленности, несмотря на сохранение показателя в негативной зоне, индекс деловой активности поднялся до 49,4 (в сентябре – 48,9)", - рассказал Оразалин.

Индекс бизнес-климата (ИБК) в октябре 2024 года незначительно снизился. Динамика оценки текущих и будущих условий ведения бизнеса ухудшилась, но показатель остается в положительной зоне. Индикатор "часов" бизнес-цикла находится в области роста.