В Казахстане заключены первые договоры о госзакупках по новым упрощенным правилам, вступившим в силу с 1 января 2025 года. Их принятие позволяет оперативнее запускать проекты, в том числе социально значимые, и минимизировать риски их удорожания, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, победителями в основном становятся местные компании, что является поддержкой для бизнеса и экономики регионов.

1 июля 2024 года Глава государства подписал новый Закон "О государственных закупках", нацеленный на упрощение и дебюрократизацию процедур. В рамках Закона приняты новые Правила, включающие в себя максимальное сокращение сроков проведения госзакупок.

Так, по закупкам, проводимым способом конкурса, обсуждение соответствующей документации сокращено с 5 до 2 рабочих дней, прием заявок – с 15 до 5 рабочих дней, рассмотрение заявок и подведение итогов – с 10 до 3 рабочих дней. Таким образом, победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.

Победители закупок через конкурс, проводимый с применением рейтингово-балльной системы (автоматизированный способ закупок, победитель определяется веб-порталом) определяются в течение 5 рабочих дней (ранее срок составлял 29 рабочих дней) на основе собранных баллов. Их присваивают за опыт работы, наличие постоянных налоговых отчислений, отсутствие просрочек и др.

Сроки закупок способом запроса ценовых предложений сокращены с 5 до 2 дней.

Кроме того, для местных поставщиков увеличены условные скидки – с 1% до 2%.

Конкурс по строительству детско-юношеской спортивной школы в селе Зеренда Акмолинской области стал одним из первых в стране, проведенных по новым правилам. Он был объявлен 8 января текущего года, а итоги по нему подведены в течение 6 рабочих дней, и уже 16 января застройщик приступил к работе.

"Стоимость проекта составляет более 2 млрд тенге. Подрядчик был выбран по новым госзакупкам с применением рейтингово-балльной системы, что значительно сократило сроки конкурса. Это позволило нам начать строительство уже 16 января. Проект будет завершен до конца года, и объект будет введен в эксплуатацию. Мы также акцентируем внимание на местных застройщиках, которые получают дополнительные баллы в системе, что стимулирует их участие", - сообщил и.о. руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области Азамат Байкуанышев.

Здание спортшколы будет состоять из двух блоков, соединенных между собой через переход. Здесь будут функционировать тренажерный зал, хоккейный корт и другие тренировочные площадки. 90% строительных материалов планируется использовать местного производства. Общая пропускная способность сельской спортшколы – 78 человек в смену.

Всего по новым правилам по состоянию на 10 февраля текущего года в Казахстане заключено 282 703 договора на сумму 951,38 млрд тенге. Для сравнения: на соответствующий период прошлого года было заключено 165 558 договоров на 223,2 млрд тенге.

Количество поданных жалоб по сравнению с периодом прошлого года снизилось более чем на 22%: с 1700 до 1320.