В Казахстане зафиксированы необычайные траты на носки

Бюро нацстатистики РК зафиксировало резкий рост расходов на носки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал DataHub

Объемы реализации носков, чулок и колготок на внутреннем рынке в декабре достигли 72 млрд тенге, что на 14% больше, чем за все предыдущие 11 месяцев 2023 года. Год к году показатель вырос в 18 раз.

Почти вся продукция поступает из-за рубежа, т.е. как раз в импорте и случился резкий всплеск. В долларах объемы ввоза чулочно-носочных изделий за месяц составили $157 млн – в 20 раз больше, чем в декабре 2022-го.

Почти вся сумма приходится на хлопчатобумажные чулочно-носочные изделия из Китая: 20,3 млн пар, больше, чем годом ранее, но не аномально. Средняя цена одной китайской пары составила $7,4. Это не самый высокий показатель – например, из Франции прибыли три пары по $11,7. Но для китайской продукции такая цена необычна. Для сравнения, средняя стоимость пары носков в январе-ноябре 2023-го не доходила и до $0,2.