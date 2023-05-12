В Казахстане зафиксировали рекордный рост цен на бензин

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В апреле бензин в Казахстане подорожал сразу почти на 10 процентов впервые за последние восемь лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро. Аналитики наглядно показать темпы роста на всю линейку топлива.

Так, стоимость бензина в апреле выросла на 9,7 процента. Это максимальный месячный рост с сентября 2015 года. То есть за семь с половиной лет. Тогда на фоне ослабления тенге цены за месяц выросли на 13,2 процента.

Значительнее всего выросли расценки на АИ-92 – сразу на 11,1 процента. 95-ый бензин подорожал "лишь" на 1,7 процента, а 98-ой – на 2,2 процента.

Дизельное топливо выросло в цене на 16,1 процента. Это большой, но почти привычный показатель: в октябре 2021-го рост составлял 16,6 процента; месяцем позже – 14,6 процента, а в ноябре 2022-го – 13,9 процента.

Моторное масло в апреле выросло в цене на 5,5 процента, что также является максимальным месячным ростом с осени 2015 года. Официальная статистика фиксирует повышение стоимости масла в течение 16 последних месяцев.

А ещё на 0,8 процента выросло в стоимости техобслуживание транспорта. Вроде относительно немного, но цены стабильно растут с августа 2020 года, отмечают эксперты.

Ложка мёда в эту бочку дёгтя добавили сами автомобили, они стали дешевле на 0,5 процента. Это эквивалентно скидке в 25 тысяч при стоимости авто в пять миллионов тенге.