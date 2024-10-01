Преступники из Таджикистана, Узбекистана и Турции задержаны в Казахстане
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В Казахстане задержаны иностранные преступники, разыскиваемые соседними государствами, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.
За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах.
В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации. Он в апреле 2023 года в городе Самара, после возникшей ссоры, совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года.
В городе Каскелен Алматинской области задержан гражданин Узбекистана. Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября 2023 года.
Полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.
В городе Кызылорда задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года.
С начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.
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