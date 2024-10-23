25 қазан Республика күні
  • 23 Октября, 19:04
  • BAIGENEWS

В Казахстане задержали находившегося 11 лет в бегах иностранца

Сегодня, 17:40
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Сегодня, 17:40
Сегодня, 17:40
135
Фото: polisia.kz

В Шымкенте полицейские задержали находящегося в международном розыске иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

"Сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе ОПМ “Правопорядок” задержали 41-летнего иностранного гражданина. Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", ― говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ожидается его экстрадиция.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками.

Самое читаемое

Наверх