В Казахстане задержали находившегося 11 лет в бегах иностранца

В Шымкенте полицейские задержали находящегося в международном розыске иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе ОПМ “Правопорядок” задержали 41-летнего иностранного гражданина. Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", ― говорится в сообщении.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ожидается его экстрадиция.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками.