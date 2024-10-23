В Казахстане задержали находившегося 11 лет в бегах иностранца
Сегодня, 17:40
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Сегодня, 17:40Сегодня, 17:40
135Фото: polisia.kz
В Шымкенте полицейские задержали находящегося в международном розыске иностранца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Сотрудники управления по противодействию экстремизму в ходе ОПМ “Правопорядок” задержали 41-летнего иностранного гражданина. Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за нарушение таможенного законодательства и получение взятки. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 11 лет", ― говорится в сообщении.
Сейчас мужчина находится под стражей. Ожидается его экстрадиция.
Ранее сообщалось, что Казахстан и Перу будут обмениваться преступниками.
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