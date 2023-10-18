В Казахстане задержали крупную ОПГ, торговавшую органами

Департаментом полиции Алматинской области при координации прокуратуры пресечена деятельность преступной группы, которая организовала криминальную схему по купле-продаже человеческих органов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях задержали участников преступной группировки, которая занималась куплей-продажей человеческих органов. В деле фигурируют 22 человека. Среди них - организаторы, медицинские работники, нотариус, реципиенты и доноры. Каждому из них в была отведена своя роль: кто-то занимался поиском реципиентов, кто-то - доноров, кто-то оформлял поддельные документы, а кто-то организовывал операций по трансплантации органов.

По информации правоохранительных органов, сумма сделок составляла шесть -десять миллионов тенге, установлено восемь таких фактов.

Три основных организатора арестованы.

По результатам обысковых мероприятий, у подозреваемых изъяты денежные средства, документация, цифровые носители и другие вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по статье 116 Уголовного кодекса РК “Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей живого лица для трансплантации либо иного использования, а равно совершение незаконных сделок в отношении органов и тканей живого лица”, предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества.