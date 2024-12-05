В Казахстане забота о людях стоит на первом месте - эксперт

2024 год стал периодом масштабных изменений в Казахстане. Социальные инициативы, заложенные в Послании президента Касым-Жомарта Токаева, преобразуют жизнь миллионов граждан, делая нашу страну сильнее и устойчивее. Об этом заявил директор неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперт отметил несколько таких инициатив.

"Социальная поддержка. Повышение пенсий для 2,4 миллиона человек. Минимальная зарплата увеличена до 85 тысяч тенге, затронув около 1,8 миллиона человек. Более 845 тысяч граждан нашли работу благодаря программам занятости. Жилищное строительство. Построено 18 миллионов квадратных метров жилья — более миллиона семей получили крышу над головой. Улучшение инфраструктуры жилых домов, включая замену лифтов и модернизацию территорий", - написал Кирилл Осин на своей странице в Facebook.

В развитии сферы здравоохранения директор неправительственного учреждения обратил внимание на то, что построено 251 медицинское учреждение в сельских районах. Создано более тысячи рабочих мест. Введена цифровизация системы учёта лекарств, обеспечена доступность медицинских услуг.

"Инвестиции в образование. Открыто 547 новых детских садов, охвачено 92,5 процента детей дошкольного возраста. Построено и модернизировано 76 школ с современными STEM-лабораториями и классами робототехники. Стипендии студентов увеличены на 20 процентов. Эти инициативы — не просто цифры, а реальные изменения, которые улучшают жизнь каждого из нас. Казахстан делает уверенные шаги к устойчивому будущему, в котором забота о людях стоит на первом месте. Мы привыкли говорить о проблемах, но мало говорим об успехах, а ведь есть, за что можно порадоваться!" - заключил эксперт.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, какие важные социальные инициативы реализовало Правительство РК в 2024 году.