В Казахстане за террористическую деятельность осудили 26 человек - КНБ
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Под руководством Председателя КНБ Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.
Рассмотрены вопросы устранения угроз проникновения иностранных радикалов, профилактики экстремизма и терроризма, а также антитеррористической защищенности уязвимых объектов.
На заседании обсуждены меры усиления взаимодействия государственных органов в рамках обеспечения безопасности важных общественно-политических мероприятий в стране.
“КНБ с начала текущего года в Казахстане предотвращен 1 теракт, осуждено за террористическую и экстремистскую деятельность 26 лиц.
Не допущен въезд в страну 151 иностранного гражданина, причастным к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещённой религиозной литературы привлечены к ответственности 19 иностранцев”, - говорится в сообщении.
Также проведено 356 антитеррористических учебных мероприятий.
Силами МВД и КНБ осуществлено более 3 тысяч проверок объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе мест массового скопления людей.
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