В Казахстане за террористическую деятельность осудили 26 человек - КНБ

Под руководством Председателя КНБ Ермека Сагимбаева состоялось очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КНБ.

Рассмотрены вопросы устранения угроз проникновения иностранных радикалов, профилактики экстремизма и терроризма, а также антитеррористической защищенности уязвимых объектов.

На заседании обсуждены меры усиления взаимодействия государственных органов в рамках обеспечения безопасности важных общественно-политических мероприятий в стране.

“КНБ с начала текущего года в Казахстане предотвращен 1 теракт, осуждено за террористическую и экстремистскую деятельность 26 лиц.

Не допущен въезд в страну 151 иностранного гражданина, причастным к экстремизму и терроризму. За ввоз в республику запрещённой религиозной литературы привлечены к ответственности 19 иностранцев”, - говорится в сообщении.