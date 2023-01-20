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Сегодня, 08:37
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206Фото: pixabay.com
В Казахстане за сутки зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 74 случая заражения коронавирусом, что на 27 случаев меньше, чем днём ранее. Ещё один человек скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
На 20 января лечение от КВИ продолжают получать 1 949 человек (–1 796+ и 153 КВИ-), из них в стационарах находится 156 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 793 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии — 10 пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести — пять пациентов,
- на аппарате ИВЛ — три пациента.
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