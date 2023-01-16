В Казахстане за сутки зарегистрировали 56 случаев заражения коронавирусом

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За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировали 56 случаев заражения COVID-19, на 14 меньше предыдущего показателя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 16 января лечение от КВИ продолжают получать 2 159 человек (–2 011+ и 148 КВИ-), из них в стационарах находится — 220 пациентов, на амбулаторном уровне — 1 939 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: