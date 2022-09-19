В Казахстане за сутки зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19

Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом наибольшее количество лабораторно подтверждённых тестов выявлено в столице - 19, Алматы - 11 и в Карагандинской области - 7. В 11 регионах в минувшее воскресенье КВИ по официальной статистике никто не заразился.

Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая, из них 18 сентября:

в Астане – 19 ,

, в Алматы – 11 ,

, в Шымкенте – 0,

в Акмолинской области – 3,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 1,

в Атырауской области – 0,

в ВКО – 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 0,

в Карагандинской области – 7 ,

, в Улытауской области - 0,

в Костанайской области – 4,

в Кызылординской области – 0,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 1,

в Туркестанской области – 1.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 517 человек.