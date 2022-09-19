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  • В Казахстане за сутки зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19
BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 08:27
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Фото: BaigeNews.kz /Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за сутки зарегистрировали 49 новых случаев COVID-19

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 сентября в Казахстане сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт BaigeNews.kz.

За прошедшие сутки в стране зарегистрированы 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом наибольшее количество лабораторно подтверждённых тестов выявлено в столице - 19, Алматы - 11 и в Карагандинской области - 7. В 11 регионах в минувшее воскресенье КВИ по официальной статистике никто не заразился.  

Всего в стране подтверждено 1 392 554 случая, из них 18 сентября:

  • в Астане – 19,
  • в Алматы – 11,
  • в Шымкенте – 0,
  • в Акмолинской области – 3,
  • в Актюбинской области – 0,
  • в Алматинской области – 0,
  • в Жетысуской области - 1,
  • в Атырауской области – 0,
  • в ВКО – 0,
  • в Абайской области - 0,
  • в Жамбылской области – 0,
  • в ЗКО – 0,
  • в Карагандинской области – 7,
  • в Улытауской области - 0,
  • в Костанайской области – 4,
  • в Кызылординской области – 0,
  • в Мангистауской области – 0,
  • в Павлодарской области – 2,
  • в СКО – 1,
  • в Туркестанской области – 1.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане 517 человек. 

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#статистика #коронавирус #КВИ
Сегодня, 08:27
104
Журналист
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