В Казахстане за сутки выявлено 27 случаев COVID -19

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За сутки в Казахстане коронавирусная инфекция выявлена у 27 человек. Днём ранее было зафиксировано 79 случаев COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 9 марта лечение от КВИ продолжают получать 1 731 человек (–1 552 + и 179 КВИ-), из них в стационарах находится 135 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 596 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии находятся четыре пациента, в крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – один человек.