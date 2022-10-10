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pixabay.com Сегодня, 08:25
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Фото: pixabay.com

В Казахстане за сутки выявили менее 30 случаев COVID-19

28 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на 10 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 1 080 человек (–944+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится – 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 964 пациента. 

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего за время пандемии КВИ заразились 1 394 002 человека, побороть последствия болезни удалось 1 380 310 пациентам. 

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#статистика #коронавирус #Минздрав
Журналист
Сегодня, 08:25
377
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