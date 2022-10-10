В Казахстане за сутки выявили менее 30 случаев COVID-19

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28 новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Казахстане за последние сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, на 10 октября лечение от COVID-19 продолжают получать 1 080 человек (–944+ и 136 КВИ-), из них в стационарах находится – 116 пациентов, на амбулаторном уровне – 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжёлом состоянии – шесть пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – три пациента,

на аппарате ИВЛ – один пациент.

Всего за время пандемии КВИ заразились 1 394 002 человека, побороть последствия болезни удалось 1 380 310 пациентам.