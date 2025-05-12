За последние пять лет в Казахстане зарегистрировано около 12 тысяч случаев беременности среди девушек младше 18 лет. Об этом на брифинге в СЦК сообщила заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, советник Председателя Сената Парламента РК Жулдызай Искакова в ходе открытия Недели репродуктивного здоровья, передаёт BaigeNews.kz.

"Это не просто статистика — это сигнал о глубинных проблемах в сфере просвещения и профилактики. Подростки рано начинают половую жизнь, но при этом остаются без знаний, которые могут защитить их", — подчеркнула Искакова.

По ее словам, согласно исследованиям, треть подростков в возрасте 15–19 лет уже имеет сексуальный опыт, но более 90% из них не обладают базовыми знаниями о ВИЧ и других инфекциях, передающихся половым путем.

"Почти каждая шестая семья сталкивается с бесплодием. Эта проблема касается и женщин, и мужчин. По критериям ВОЗ, такой уровень уже угрожает национальной безопасности", — отметила Искакова.

Таким образом, с 12 по 16 мая в стране проходит Неделя репродуктивного здоровья. По всей стране организованы дни открытых дверей, лекции, вебинары и интерактивные сессии в медицинских учреждениях и молодежных центрах.

В рамках Недели репродуктивного здоровья каждый день посвящён отдельной теме: 12 мая — вопросам планирования семьи, 13 мая — женскому здоровью, 14 мая — мужскому здоровью, 15 мая — профилактике инфекций, передающихся половым путём, включая вирус папилломы человека, а 16 мая подводятся итоги и собираются предложения от участников для формирования рекомендаций государственным органам.