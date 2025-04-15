Премьер-министр РК Олжас Бектенов заявил о намерении усилить государственный контроль в сфере ритуальных услуг и ввести ответственность за незаконное выделение и продажу участков на кладбищах. Об этом он сообщил в официальном ответе на депутатский запрос сенатора Андрея Лукина, передаёт BaigeNews.kz.

По словам главы правительства, в настоящее время в Казахстане отсутствует система регулирования и лицензирования деятельности на кладбищах, в результате чего стоимость предоставляемых услуг - таких как выделение места для захоронения, установка ограждений и другие - зачастую устанавливается администрациями кладбищ самостоятельно.

"В связи с этим вопрос об усилении ответственности за незаконное выделение и продажу мест на кладбищах будет проработан правительством, в том числе с возможным внесением изменений в законодательство", - говорится в ответе Премьер-министра.

Напомним, что в соответствии с Земельным кодексом РК, каждому умершему жителю или лицу без определённого места жительства полагается бесплатный участок под захоронение не менее 6 квадратных метров. Однако на практике нередко фиксируются случаи коммерческой перепродажи таких участков, особенно в крупных городах, где свободных мест на кладбищах становится всё меньше.

Проблема актуальна на фоне роста числа жалоб от граждан, сталкивающихся с завышенными ценами и неофициальной продажей мест для захоронения.

В ответ на это в правительстве рассматривается возможность установления чётких правил и мер наказания за подобные действия.

Напомним, перепродажа мест на кладбищах возмутила сенатора Андрея Лукина. Он заявил, что коммерциализация этих территорий приведет к появлению VIP-захоронений и незаконным эксгумациям.

Депутат также напомнил, что во время пандемии COVID-19 частные операторы поднимали стоимость захоронений до 1 млн тенге, в то время как государственные структуры обеспечивали доступные расценки.