В Казахстане за незаконную порубку деревьев возбуждено 100 уголовных дел

Полицейскими с начала года в стране за незаконную порубку, уничтожение и повреждение деревьев и кустарников возбуждено порядка 100 уголовных дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации МВД, с начала года 119 человек были наказаны и оштрафованы на сумму более 9,5 млн тенге.

"За незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников предусмотрена административная и уголовная ответственность. Санкция по статье 381-1 КоАП предусматривает штраф от 50 до 150 МРП. А при причинении значительного ущерба возбуждается уголовное дело по статье 340 УК, которое предусматривает наказание от 160 МРП до 10 лет лишения свободы", – отметил старший инспектор по особым поручениям КАП МВД Толеубай Мухамадиев.

В целом, выявлено более 600 кубометров незаконно заготовленного леса. Наибольшее количество выявленных фактов незаконной порубки зарегистрировано в Алматы, ВКО и области Абай.

К примеру, в Кызылорде зафиксированы факты незаконной порубки саксаула. Полицейские задержали жителя, перевозящего срубленные краснокнижные деревья.

В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной порубки 19 кубометров лиственницы. Сумма нанесенного ущерба составила свыше 1,3 млн тенге.