  • 17 Октября, 10:39
  • BAIGENEWS

В Казахстане за квартал выдано 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам

Сегодня, 03:24
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 03:24
Сегодня, 03:24
492
Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане за третий квартал 2023 года МВД выдало 178 505 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наибольшее количество разрешений выдано в городах Шымкент (30,1 тысячи) и Алматы (28,4 тысячи).

Наименьшее количество разрешений выдано в ВКО, области Ұлытау (по 1,1 тысячи) и Абайской области (853).

В Астане было выдано 8,2 тысячи разрешений.

Самое читаемое

Наверх