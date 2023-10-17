В Казахстане за квартал выдано 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам
Сегодня, 03:24
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Сегодня, 03:24Сегодня, 03:24
492Фото: BaigeNews.kz
В Казахстане за третий квартал 2023 года МВД выдало 178 505 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Наибольшее количество разрешений выдано в городах Шымкент (30,1 тысячи) и Алматы (28,4 тысячи).
Наименьшее количество разрешений выдано в ВКО, области Ұлытау (по 1,1 тысячи) и Абайской области (853).
В Астане было выдано 8,2 тысячи разрешений.
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