В Казахстане за квартал выдано 178 тысяч разрешений на проживание иностранцам

В Казахстане за третий квартал 2023 года МВД выдало 178 505 разрешений на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Наибольшее количество разрешений выдано в городах Шымкент (30,1 тысячи) и Алматы (28,4 тысячи).

Наименьшее количество разрешений выдано в ВКО, области Ұлытау (по 1,1 тысячи) и Абайской области (853).

В Астане было выдано 8,2 тысячи разрешений.