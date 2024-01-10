В Казахстане за использованием водных ресурсов будет следить информационная система

Министерство водных ресурсов и ирригации РК совместно с Национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары" работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как отметили в ведомстве, единая информационная система будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны. Система позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя.