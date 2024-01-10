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В Казахстане за использованием водных ресурсов будет следить информационная система

Сегодня, 12:35
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Baigenews.kz Сегодня, 12:35
Сегодня, 12:35
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Фото: Baigenews.kz

Министерство водных ресурсов и ирригации РК совместно с Национальной компанией "Қазақстан Ғарыш Сапары" работает над созданием единой информационной системы водных ресурсов. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как отметили в ведомстве, единая информационная система будет содержать информацию о состоянии водохозяйственных объектов страны. Система позволит следить за распределением и использованием водных ресурсов страны вплоть до конечного потребителя.

"Оцифровка водных ресурсов важна. На сегодня ведется работа по цифровизации оросительных сетей в нескольких областях Казахстана. В дальнейшем планируется интеграция элементов цифровизации в общую информационную систему", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.

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