В Казахстане за год стали выращивать вдвое больше рыбы

Фото: vet-duhovnickoe64.ru

Объём рыбы, выращенной в товарных условиях в Казахстане вырос почти вдвое, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитический канал Первого кредитного бюро.

Эксперты Data Hub рассказали несколько интересных фактов о рыбном прозводстве в стране.

"По данным БНС АСПиР РК, в 2022 году было выращено 13,3 тысячи тонн. Это на 80,9 процента, или 5,9 тысячи тонн больше, чем годом ранее. Ну и в принципе в последние годы показатель был достаточно стабильным (в среднем по 6,7 тысячи в период с 2018 по 2021 годы), так что рост ощутимый", — отмечают аналитики.

Уточняется, что на 2,5 тысяч тонн стало больше карпа, на 2,1 тысячи тонн — судака, на две тысячи — форели и сазана. Кстати, помимо прочего в Казахстане выращивают белугу. За год её вырастили 13 тонн.

Также, по данным статистики, каждая шестая выловленная в Казахстане рыба — из Аральского моря.

"Всего в 2022 году из водоёмов по официальной статистике было выловлено 50,6 тыс тонн рыбы (опять же, рекорд по крайней мере за 10 лет). Из них 17,8 тыс тонн – с морей. Так вот, морской улов в Атырауской и Мангистауской областях (речь, очевидно, о Каспийском море) составил 9,9 тысячи тонн. В Кызылординской и Актюбинской (Аральское) – 7,8 тысячи тонн", — отмечают эксперты.

По их мнению, засыхающий водоем до сих пор важен для рыболовной отрасли страны – на него приходится около 15 процентов всего республиканского улова.

Однако несмотря на все успехи в рыбном промысле Казахстан зависим от импорта.

В 2022 году Казахстан продал за рубеж 25,6 тысячи тонн рыбы в её различных проявлениях на 88,9 миллиона долларов, а купил 41,2 тысячи тонн на 37,3 миллиона.

Основная статья экспорта – это рыбное филе. За рубеж ушло 9,9 тысячи тонн на 61,2 миллиона долларов. Главными покупателями стали Германия ($18,7 млн), Литва ($13,1 млн) и Нидерланды ($11,6 млн).

Импорт по большой части приходится на мороженную рыбу. Основными продавцами выступают Норвегия (16,3 тыс тонн на $65,5 млн), Россия (11,7 тыс тонн на $20,6 млн) и Чили (2,1 тыс тонн на $17,7 млн).